Беларусь будет признавать дипломы об образовании Экваториальной Гвинеи

Сообщается, что правительства Беларуси и Экваториальной Гвинеи утвердили соглашение о взаимном признании дипломов об образовании. В документе указано, что Министерство иностранных дел Беларуси в Экваториальную Гвинею направит уведомление, касающееся выполнения белорусской стороной внутригосударственных процедур, которые необходимы для того, чтобы соглашение вступило в силу.