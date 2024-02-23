День защитника Отечества: история праздника

Несмотря на это, празднование первой годовщины РККА взял на себя Соссовет, президиум которого во главе Льва Каменева 24 января 1919 года приурочил праздник к Дню красного подарка, который выпадал на 16 февраля. По каким-то причинам комиссия не успевала организовать мероприятие, состоящее из двух праздников, поэтому было принято решение отметить его в следующее после 16 февраля воскресенье, которое выпало на 23 число. До 1922 года День Красной Армии не отмечался.