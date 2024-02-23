Беларусь хочет включить Брестскую крепость в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Там также отмечается, что данный вопрос долго обсуждался — эксперты ЮНЕСКО посещали с этой целью Беларусь в 2003 году. Затем в 2004-м на комплекс было составлено досье — как о фортификационных сооружениях XIX — начала XX веков. После этого крепость внесли в предварительный список ЮНЕСКО, но в 2016—2017 годах она из перечня была удалена.