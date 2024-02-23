Беларусь хочет включить Брестскую крепость в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО

МИНСК, 23 фев — Sputnik. Беларусь хочет включить мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой» в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщила в пятницу Генеральная прокуратура.
«Генеральная прокуратура внесла предложение в Совет министров относительно включения мемориального комплекса “Брестская крепость-герой” в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО», — говорится в сообщении.
Там также отмечается, что данный вопрос долго обсуждался — эксперты ЮНЕСКО посещали с этой целью Беларусь в 2003 году. Затем в 2004-м на комплекс было составлено досье — как о фортификационных сооружениях XIX — начала XX веков. После этого крепость внесли в предварительный список ЮНЕСКО, но в 2016—2017 годах она из перечня была удалена.
В Генпрокуратуре полагают, что причиной этому могло стать наличие на территории крепости монументов ВОВ: до 2021 года действовал мораторий на внесение в список объектов, которые связаны с событиями военной истории. Однако и у этого правила было исключение — для зданий и сооружений бывшего концентрационного лагеря «Освенцим».
В ведомстве подчеркнули, что прокуратура предлагает включить крепость в список не как форт XIX века, а в качестве мемориала Великой Отечественной войны.
В настоящее время в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО в Беларуси внесены Беловежская пуща, Мирский и Несвижский замки, а также геодезическая дуга Струве. В предварительном списке находятся Августовский канал, Спасо-Преображенская церковь и Софийский собор в Полоцке, Коложская церковь в Гродно, церкви в Мурованке, Сынковичах, Камаях и Здитово.