Без осадков: погода останется холодной и ветреной в Хабаровском крае

Прогноз погоды на 24 февраля обещает ясное небо и отсутствие осадков во всех районах Хабаровского края.
Ночью в краевом центре температура будет от −20 до −22 градусов, а днем — от 10 до 12 градусов со знаком «минус». Ветер будет дуть с запада со скоростью от шести до 11 метров в секунду.
В южных районах края ночью столбики термометра опустятся до −19.. −24 градусов, а днем поднимутся до −6.. −11 градусов. Ветер юго-западный со скоростью от шести до 11 метров в секунду.
В центре региона температура ночью составит от −18 до −33 градусов, а днем — от −8 до −15 градусов. Ветер юго-западный и западный со скоростью от четырех до 11 метров в секунду.
На севере края ночная температура будет варьироваться от −21 до −33 градусов, местами в горах даже до −37 градусов, а днем — от −11 до −22 градусов. Скорость западного и северо-западного ветра от четырех до 13 метров в секунду.