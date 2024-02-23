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Прогноз погоды в Казахстане на последние зимние выходные

«Казгидромет» предоставил обновленный прогноз погоды, согласно которому морозы на севере Казахстана начнут ослабевать, сообщает El.kz.
Источник: EL.kz

Синоптики уточняют, что на западе страны продолжает доминировать антициклон, что обуславливает безосадочную погоду. В то же время, в остальных регионах республики ожидается снег и метель в результате проходящих атмосферных фронтов. На юге и юго-востоке преимущественно прогнозируются осадки в виде снега, а также туман и гололед.

Что касается температурных показателей, на западе страны существенных изменений в ближайшее время не предвидится. На севере и в центральных регионах ожидается повышение ночной температуры до −10…-23°C. На востоке страны прогнозируется снижение температуры ночью до −23…-38°C, а на юге и юго-востоке предвидится незначительное понижение температуры до −8…-23°C.

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