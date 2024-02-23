Прогноз погоды в Казахстане на последние зимние выходные

Синоптики уточняют, что на западе страны продолжает доминировать антициклон, что обуславливает безосадочную погоду. В то же время, в остальных регионах республики ожидается снег и метель в результате проходящих атмосферных фронтов. На юге и юго-востоке преимущественно прогнозируются осадки в виде снега, а также туман и гололед.