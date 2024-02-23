Казахстан намерен занимать деньги у ЕАБР даже на средний ремонт дорог

«Впервые будут привлечены средства ЕАБР на проведение масштабной программы по среднему ремонту (дорог — КазТАГ) с усилением конструкции на протяженности 5 тыс. км», — заявил министр транспорта МаратКарабаев на заседании коллегии минтранса в пятницу.
Как утверждает мниистр, «плюсы» планируемых работ по среднему ремонту существующих дорог, где не проводились ремонтные работы с момента их строительства, заключаются в том, что не требуется разработка проектно-сметной документации, сроки реализации 2,5 года, со значительным охватом дорог и участие только отечественных компаний.
Объем привлекаемых средств ЕАБР министр не указал.