Казахстан намерен занимать деньги у ЕАБР даже на средний ремонт дорог

Как утверждает мниистр, «плюсы» планируемых работ по среднему ремонту существующих дорог, где не проводились ремонтные работы с момента их строительства, заключаются в том, что не требуется разработка проектно-сметной документации, сроки реализации 2,5 года, со значительным охватом дорог и участие только отечественных компаний.