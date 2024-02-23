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В элитном районе Алматы восстановлено газоснабжение

Газоснабжение в микрорайоне Горный гигант Алматы восстановлено. Об этом Zakon.kz сообщили в пресс-службе АО «КазТрансГаз Аймак».
Источник: Reuters

В компании уточнили, что сообщения о снижении давления газа на улицах Тайманова, Иванилова, Игишева и Азербаева в микрорайоне «Горный Гигант» Медеуского района Алматы стали поступать с 22:00 22 февраля 2024 года.

Прибывшая на место бригада аварийно-диспетчерской службы на газорегуляторном пункте № 1217 перенастроила регулятор давления.

«Помимо этого, на надземном газопроводе низкого давления по ул. 8-я Гвардейская была обнаружена и устранена механическая закупорка».Пресс-служба АО «КазТрансГаз Аймак».

Из-за запрета работы в ночное время в соответствии с правилами безопасности ремонтные работы продолжились в 8:00 23 февраля.

«В настоящее время все неисправности устранены, давление газа в данном районе восстановлено», — уточнили в компании.