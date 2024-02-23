В элитном районе Алматы восстановлено газоснабжение

В компании уточнили, что сообщения о снижении давления газа на улицах Тайманова, Иванилова, Игишева и Азербаева в микрорайоне «Горный Гигант» Медеуского района Алматы стали поступать с 22:00 22 февраля 2024 года.
Прибывшая на место бригада аварийно-диспетчерской службы на газорегуляторном пункте № 1217 перенастроила регулятор давления.
«Помимо этого, на надземном газопроводе низкого давления по ул. 8-я Гвардейская была обнаружена и устранена механическая закупорка».Пресс-служба АО «КазТрансГаз Аймак».
Из-за запрета работы в ночное время в соответствии с правилами безопасности ремонтные работы продолжились в 8:00 23 февраля.
«В настоящее время все неисправности устранены, давление газа в данном районе восстановлено», — уточнили в компании.