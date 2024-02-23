Пробка в районе массового ДТП на трассе Ростов — Таганрог полностью исчезла

Предварительно, 43-летняя водитель автомобиля Hyundai Accent в районе дорожных работ, перестраиваясь, не уступила дорогу попутному Volvo с полуприцепом. От удара Hyundai вылетел на встречную полосу и врезался в ГАЗ, в который тут же въехал Volkswagen, а его в свою очередь зацепил ГАЗ 330214.