Пробка в районе массового ДТП на трассе Ростов — Таганрог полностью исчезла

Пробка на трассе Ростов — Таганрог к вечеру 22 февраля уменьшилась почти вдвое, а потом и вовсе исчезла. По состоянию на утро 23 февраля, проезд полностью открыт. Об этом рассказали очевидцы.
Напомним, вчера из-за ДТП внушительный дорожный затор собрался в районе хутора Пятихатки. В соцсетях сообщали о массовой аварии, в которой оказалась сильно повреждена легковая машина.
Спустя время ситуацию прокомментировали в региональном отделе пропаганды УГИБДД. По данным правоохранителей, столкновение машин произошло на 38 километре трассы «Новороссия» (Ростов-на-Дону — Мариуполь — Мелитополь — Симферополь).
Предварительно, 43-летняя водитель автомобиля Hyundai Accent в районе дорожных работ, перестраиваясь, не уступила дорогу попутному Volvo с полуприцепом. От удара Hyundai вылетел на встречную полосу и врезался в ГАЗ, в который тут же въехал Volkswagen, а его в свою очередь зацепил ГАЗ 330214.
Пострадала в этой аварии водитель Hyundai. Женщина с травмами попала в больницу.