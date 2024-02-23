В Омске уменьшится количество транспорта сразу на двух маршрутах

Остался обслуживать эти маршруты второй индивидуальный предприниматель. На первом направлении у него работает 11 машин, на втором — семь. Кроме того, по маршруту № 83 ходят восемь автобусов пассажирского предприятия № 8: семь машин среднего класса и одна — большого.