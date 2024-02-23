В Омске уменьшится количество транспорта сразу на двух маршрутах

В понедельник, 19 февраля, в департамент транспорта поступило заявление о прекращении пассажирских перевозок от омского индивидуального предпринимателя. На двух маршрутах у перевозчика было по одному автобусу малого класса. Речь идёт о маршрутах № 6Н (3-я Железнодорожная — завод им. Попова) и № 83Н (Стрельникова — Кирпичный завод).
Остался обслуживать эти маршруты второй индивидуальный предприниматель. На первом направлении у него работает 11 машин, на втором — семь. Кроме того, по маршруту № 83 ходят восемь автобусов пассажирского предприятия № 8: семь машин среднего класса и одна — большого.