Узбекистан первый подписал соглашение о сотрудничестве с Международной федерацией фиджитал-спорта

Для справки. Международная федерация фиджитал-спорта создана в конце 2023 года в Гонконге. Фиджитал — это новый вид спорта, который был официально признан в России 31 января 2023 года и представляет собой функционально-цифровое двоеборье. Фиджитал-спортсмены соревнуются как в физических, так и в цифровых дисциплинах, этим и объясняется название спорта — physical и digital.