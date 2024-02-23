Узбекистан первый подписал соглашение о сотрудничестве с Международной федерацией фиджитал-спорта

На открытии «Игр будущего» в Казани руководители Национального олимпийского комитета и Федерации фиджитал-спорта Узбекистана подписали меморандум с Международной федерацией фиджитал-спорта.
Отметим, что руководителем Федерации фиджитал-спорта Узбекистана стал Олег Пекось — первый заместитель министра по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана.
Олег Пекось вместе с генсекретарем НОК Узбекистана Ойбеком Касимовым встретились с зампредом правительства России Дмитрием Чернышенко и президентом Международной федерации фиджитал-спорта Рене Фазелем. Результатом встречи стало подписание меморандума о взаимном сотрудничестве.
Дмитрий Чернышенко особо подчеркнул, что в Узбекистане создана вторая после России Национальная федерация фиджитал-спорта.
«Узбекская сторона рада поддержать новую инициативу в мире спорта. В течение месяца в федерации создана сплоченная команда, работа идет полным ходом», — отметил Олег Пекось.
Глава НОК Ойбек Касимов рассказал об укреплении спортивной инфраструктуры нашей страны на примере строящегося в столице Олимпийского городка. Рене Фазель, в свою очередь, сообщил о планах международной федерации по развитию нового вида спорта.
Для справки. Международная федерация фиджитал-спорта создана в конце 2023 года в Гонконге. Фиджитал — это новый вид спорта, который был официально признан в России 31 января 2023 года и представляет собой функционально-цифровое двоеборье. Фиджитал-спортсмены соревнуются как в физических, так и в цифровых дисциплинах, этим и объясняется название спорта — physical и digital.
Напомним, что 21 февраля президент Узбекистана принял участие в открытии международного мультиспортивного турнира «Игры будущего» в Казани, который проходит в концепции фиджитал. Отметим, что Шавкат Мирзиёев предложил провести «Игры будущего» в 2026 году в Ташкенте.