Что влияет на сумму выплат детям из Нацфонда — ответ главы Нацбанка

— Программа «Нацфонд — детям» базируется на прогнозе социально-экономического развития нашей страны на 5 лет, который вместе с бюджетом утверждается. В прошлом году осенью он был утвержден, и там были заложены такие же параметры. Когда мы обсуждали с Правительством прогноз по нефти, мы пришли к более или менее одним и тем же цифрам, что будет в районе 80 долларов в ближайшие два года. Потом, если не будет внешних шоков, цена постепенно начнет снижаться. Поэтому те параметры по Национальному фонду в целом и по программе «Нацфонд — детям» не меняются. Поэтому мы надеемся, что внешняя среда не поменяется, и те деньги, которые мы запланировали, будут сохранены на том же уровне, — добавил Тимур Сулейменов.