Может ли работник с ВНЖ при потере работы обратиться за пособием по безработице

лица, не достигшие 16-летнего возраста; занятые лица; лица, достигшие пенсионного возраста; лица, представившие документы, содержащие заведомо ложные сведения об отсутствии работы и заработка (дохода), а также другие недостоверные сведения; студенты и учащиеся старших классов общеобразовательных школ, претендующие на участие в активных мерах содействия занятости, в соответствии с настоящим Кодексом; лица, осужденные по решению суда к исправительным работам либо общественным работам, а также к наказанию в виде лишения свободы, если данное наказание не назначено условно.