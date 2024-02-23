«Вода ушла, песок остался»: как выглядит променад в Янтарном после штормов

Деревянный променад на побережье Янтарного получил повреждения после зимних штормов. Как передаёт корреспондент Калининград.Ru, в некоторых местах сломаны перила и упали фонарные столбы. Кроме того, локальные разрушения видны на пешеходном настиле.
Будем всё устранять. Это плановые работы. К сожалению, это ежегодно происходит после неблагоприятных погодных условий. Но мы будем делать к туристическому сезону — к маю всё восстановим, — рассказал глава администрации Янтарного Артур Крупин.
Уровень воды в озере, из-за чего в феврале затопило часть деревянного променада, снизился. Сейчас здесь спокойно гуляют люди. В то же время настил продолжает засыпать песком. Наносы наблюдают в том числе на участке, который капитально отремонтировали в 2023 году.
«Мы планируем продолжать капитальный ремонт променада. Пока занимаемся проектными работами. Мы посмотрели, можно будет сделать подъём на некоторых участках. Там, где нет какой-то примыкающей инфраструктуры, мы постараемся поднять. Пока прорабатываем этот вопрос. Всё сейчас на начальной стадии. Но мы хотим осенью иметь проект с проверенной сметой, чтобы по окончанию сезона приступить к работам. Ремонт променада в прошлом году показал, что это прям стройка-стройка», — заключил Крупин.
Осенью 2023 года в Янтарном завершили ремонт плавучего променада. Подрядчик заменил покрытие из террасной доски. На проведение работ выделили 24 миллиона рублей. До этого променад ремонтировали летом 2022 года. Тогда набережная в Янтарном пострадала из-за зимних штормов.