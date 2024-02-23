«Вода ушла, песок остался»: как выглядит променад в Янтарном после штормов

«Мы планируем продолжать капитальный ремонт променада. Пока занимаемся проектными работами. Мы посмотрели, можно будет сделать подъём на некоторых участках. Там, где нет какой-то примыкающей инфраструктуры, мы постараемся поднять. Пока прорабатываем этот вопрос. Всё сейчас на начальной стадии. Но мы хотим осенью иметь проект с проверенной сметой, чтобы по окончанию сезона приступить к работам. Ремонт променада в прошлом году показал, что это прям стройка-стройка», — заключил Крупин.