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В одной из школ Навои прервали занятия и насильно постригли учащихся

Детский омбудсмен отреагировал на данный инцидент и сообщил о том, что в отношении виновных будут приняты меры.

В социальных сетях распространяются сообщения о том, что в одном из учебных заведений Навоийской области школьников собрали в спортивном зале во время занятий и постригли насильно.

В настоящее время данную ситуацию расследует детский омбудсмен, сообщает пресс-служба Уполномоченного по правам ребенка.

«Подобные действия администрации школы абсолютно неприемлемы. Прежде всего это противоречит правилам этикета общеобразовательных учреждений. Конституцией гарантируется право ребенка на неприкосновенность частной жизни и уважаются его права. В отношении виновных необходимо принять соответствующие меры», — говорится в сообщении.

В настоящее время принимаются меры по недопущению повторения подобных ситуаций в других образовательных учреждениях.