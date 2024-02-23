В одной из школ Навои прервали занятия и насильно постригли учащихся

В социальных сетях распространяются сообщения о том, что в одном из учебных заведений Навоийской области школьников собрали в спортивном зале во время занятий и постригли насильно.
В настоящее время данную ситуацию расследует детский омбудсмен, сообщает пресс-служба Уполномоченного по правам ребенка.
«Подобные действия администрации школы абсолютно неприемлемы. Прежде всего это противоречит правилам этикета общеобразовательных учреждений. Конституцией гарантируется право ребенка на неприкосновенность частной жизни и уважаются его права. В отношении виновных необходимо принять соответствующие меры», — говорится в сообщении.
В настоящее время принимаются меры по недопущению повторения подобных ситуаций в других образовательных учреждениях.