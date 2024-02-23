Китайское популярное желе запретили продавать в Беларуси

По данным ведомства, под запрет попало порционное желе со вкусами апельсина, винограда, яблока, клубники (в ассортименте) от торгового бренда «Дави желе!» из Китая. Сказано, что при производстве названного желе использовалась запрещенная пищевая добавка. Речь идет про подсластитель цикламовая кислота и ее соли цикламаты натрия и кальция (Е952). Порционное желе запрещено продавать и ввозить в Беларусь с 21 февраля 2024 года.