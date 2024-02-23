В Узбекистане ученики будут сами решать, какой инвентарь покупать для школы

Так, из госбюджета школам будут выделять средства в 150-кратном размере базовой расчетной величины (51 миллион сумов). Учащиеся 5−11 классов будут сами решать, на что использовать деньги, и смогут купить электронные доски, компьютеры, спортивный инвентарь, книги или другие необходимые для школы товары.