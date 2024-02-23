В Узбекистане ученики будут сами решать, какой инвентарь покупать для школы

Эксперимент стартует начиная с 2024/2025 учебного года, говорится в указе президента о Госпрограмме 2024 года.
Так, из госбюджета школам будут выделять средства в 150-кратном размере базовой расчетной величины (51 миллион сумов). Учащиеся 5−11 классов будут сами решать, на что использовать деньги, и смогут купить электронные доски, компьютеры, спортивный инвентарь, книги или другие необходимые для школы товары.
Для сертификации директоров общих средних образовательных учреждений будет внедрена международная система управленческой аттестации, которая будет проводиться один раз в пять лет.
С 1 января 2025 года учителям будут ежемесячно доплачивать 50% от тарифной ставки педагога. Эта мера предусмотрена для педагогов, имеющих сертификат соответствующего уровня по родному языку, литературе и истории, полученный в Агентстве по оценке знаний и квалификаций при Минвузе.
Отвечать за полное, качественное и безусловное исполнение этого нововведения будет Министерство дошкольного и школьного образования (Хилола Умарова).