Сейсмотренировка прошла в Восточно-Казахстанской области

— На тренировке также отрабатывалось взаимодействие экстренных служб и местных исполнительных органов. В области 132 пункта сбора временного размещения населения. Подобные тренировки позволяют отрабатывать алгоритм действий не только различных ведомств, но и простых жителей. Кроме того жителям, проживающим сейсмоопасной зоне, мы рекомендуем всегда иметь под рукой тревожный чемоданчик, где будут предметы первой необходимости, лекарства и документы, — отметил заместитель начальника ДЧС ВКО Куатбек Кенжебекулы.