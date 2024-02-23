Челябинцев взволновал вертолёт МЧС над городом

Над Челябинском пролетел очень низко вертолёт МЧС. Об этом сообщили очевидцы из Металлургического района. Также они рассказали, что вертолёт двигался в сторону Каштака.
В ГУ МЧС России по Челябинской области заявили, что в регионе у спасателей нет своей авиации. Ближайший спасательный борт базируется в Екатеринбурге.
Также в ведомстве прокомментировали, что над Металлургическим районом порой летают вертолеты, поскольку рядом расположено учебное военное заведение.
«В городе всё в порядке, старший оперативный дежурный подтвердил», — прокомментировали в пресс-службе регионального МЧС.