Новые туристические маршруты свяжут Беларусь и Узбекистан

МИНСК, 23 фев Sputnik. Беларусь может стать популярным направлением для туристов из Узбекистана, об этом рассказали эксперты в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь.
В феврале 2024 года президент Беларуси Александр Лукашенко посетил Узбекистан, где встретился со своим коллегой Шавкатом Мирзиеевым. Главы государств договорились продолжать активные обмены в культурно-гуманитарной сфере, в том числе в области спорта и туризма. Были подписаны Программа сотрудничества в сфере спорта и План мероприятий в сфере туризма на 2024−2025 годы.
«Белорусских туристов интересует эта страна. Взаимные потоки были, но непосредственно визит Александра Лукашенко в Узбекистан, договоренности глав государств придали такой хороший маркетинговый импульс», — сказал председатель правления РСТИ Гулый.
По мнению экспертов, после того, как санкции Запада привели к обвалу туристических направлений в ЕС, страны Азии становятся более востребованными. Тем более, что в последние годы в этом регионе активно развивается инфраструктура.
Например, тот же Узбекистан славится горнолыжными курортами. На одном из них — «Амирсой» в Ташкентской области — побывали президенты двух стран и даже опробовали склон на лыжах.
Ежегодно этот курорт посещает порядка четырех миллионов человек, в том числе из Беларуси.
«В 2022 году в Узбекистане побывало 13635 туристов из Беларуси. В 2023 их приехало 15129. Идет рост. Людям нравится узбекское гостеприимство, кухня, культура, история и, конечно, сервис. После встречи наших президентов мы вместе с белорусскими партнерами прорабатываем механизм по увеличению двустороннего турпока», — рассказал директор туристической кампании Узбекистана Темур Ходжаев.
Минск и Ташкент связывает прямое авиасообщение, в неделю — четыре рейса.
В Узбекистане развита логистика — например, между Ташкентом и исторической жемчужиной Самаркандом курсируют скоростные поезда.
В свою очередь и Беларусь может предложить гостям из Узбекистана качественный туристический продукт.
«Мы пришли к ряду соглашений. В первую очередь, на следующей неделе в Ташкенте мы вместе с ассоциацией туристических частных организаций Узбекистана подпишем конкретную дорожную карту, в которой будет ряд мероприятий по продвижению узбекского и белорусского продукта в сети, в системе дистрибуции наших обоих стран и ряд ярких мероприятий, и в Узбекистане, и в Беларуси, где мы будем принимать участие», — сказал Гулый.
По мнению экспертов, взаимные договоренности и продвижение туристических продуктов на рынках двух стран увеличат взаимный поток туристов уже весной этого года.