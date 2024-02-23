Новые туристические маршруты свяжут Беларусь и Узбекистан

«Мы пришли к ряду соглашений. В первую очередь, на следующей неделе в Ташкенте мы вместе с ассоциацией туристических частных организаций Узбекистана подпишем конкретную дорожную карту, в которой будет ряд мероприятий по продвижению узбекского и белорусского продукта в сети, в системе дистрибуции наших обоих стран и ряд ярких мероприятий, и в Узбекистане, и в Беларуси, где мы будем принимать участие», — сказал Гулый.