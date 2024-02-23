Более 100 случаев ВИЧ-инфекции зарегистрировано в Беларуси в январе

Согласно информации, в январе этого года на данную категорию пришлось более 90% всех зарегистрированных случаев. Больше всего заболевших отмечается в Гомельской области. Там выявлено 26 случаев ВИЧ-инфекции. В Минской и Витебской областях — по 16 случаев. В Могилевской — 14, в Гродненской — 10, в Брестской — 4.