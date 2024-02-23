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Более 100 случаев ВИЧ-инфекции зарегистрировано в Беларуси в январе

В нынешнем году больше всего случаев ВИЧ-инфекции диагностировали у рабочих и служащих старше 30 лет, большинство из них — мужчины.
Источник: Sputnik.by

МИНСК, 22 фев — Sputnik. Больше всего случаев ВИЧ-инфекции в нынешнем году выявлено в Гомельской области, а меньше всего — в Брестской, сообщила пресс-служба Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Отмечается, что в январе 2024 года зарегистрировано 107 случаев ВИЧ-инфекции. Этот показатель ниже аналогичного периода прошлого года на 20% и составил 1, 2 случая на 100 тыс. населения.

«В эпидемический процесс вовлечены все возрастные группы населения, однако, основная доля граждан, у которых впервые выявляют ВИЧ-инфекцию — люди старше 30 лет», — рассказали в республиканском центре.

Согласно информации, в январе этого года на данную категорию пришлось более 90% всех зарегистрированных случаев. Больше всего заболевших отмечается в Гомельской области. Там выявлено 26 случаев ВИЧ-инфекции. В Минской и Витебской областях — по 16 случаев. В Могилевской — 14, в Гродненской — 10, в Брестской — 4.

В столице в январе 2024 года зафиксировано 21 случай ВИЧ-инфекции.

В большинстве эпизодов инфицирование произошло половым путем — 86%, через инъекции наркотиков заразилось 11,2% человек.

Что касается половой принадлежности, больше 60% заболевших — мужчины. Почти половина всех случаев, впервые выявленных в январе 2024 года, наблюдаются у людей рабочих специальностей и служащих.