Более 100 случаев ВИЧ-инфекции зарегистрировано в Беларуси в январе

МИНСК, 22 фев — Sputnik. Больше всего случаев ВИЧ-инфекции в нынешнем году выявлено в Гомельской области, а меньше всего — в Брестской, сообщила пресс-служба Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.
Отмечается, что в январе 2024 года зарегистрировано 107 случаев ВИЧ-инфекции. Этот показатель ниже аналогичного периода прошлого года на 20% и составил 1, 2 случая на 100 тыс. населения.
«В эпидемический процесс вовлечены все возрастные группы населения, однако, основная доля граждан, у которых впервые выявляют ВИЧ-инфекцию — люди старше 30 лет», — рассказали в республиканском центре.
Согласно информации, в январе этого года на данную категорию пришлось более 90% всех зарегистрированных случаев. Больше всего заболевших отмечается в Гомельской области. Там выявлено 26 случаев ВИЧ-инфекции. В Минской и Витебской областях — по 16 случаев. В Могилевской — 14, в Гродненской — 10, в Брестской — 4.
В столице в январе 2024 года зафиксировано 21 случай ВИЧ-инфекции.
В большинстве эпизодов инфицирование произошло половым путем — 86%, через инъекции наркотиков заразилось 11,2% человек.
Что касается половой принадлежности, больше 60% заболевших — мужчины. Почти половина всех случаев, впервые выявленных в январе 2024 года, наблюдаются у людей рабочих специальностей и служащих.