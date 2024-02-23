В Самаре возложили цветы к Вечному огню в память о погибших защитниках Отечества

«Мы непременно будем оставаться для вас надежным тылом. Будем упорно трудиться, заботиться о ваших родных и близких, всеми силами приближать победный день. Продолжим молиться за вас, отправлять на фронт гуманитарные грузы и письма. Рассказывать о вас и ваших подвигах детям, чтобы они знали настоящих героев нашей страны и могли на них равняться, — подчеркнул в своем поздравлении губернатор Дмитрий Азаров. — Я горд тем, что в эти трудные времена наши земляки вновь едины в мыслях и действиях. Уверен, что консолидация общества вокруг задач, поставленных президентом РФ, Верховным Главнокомандующим Владимиром Владимировичем Путиным приведет нас к долгожданной победе, вновь докажет всему миру, что никому не по силам покорить Россию».