В Волгограде простятся с зимой

В течение двух часов на катке будут звучать хиты 1990-х и 2000-х, на льду появятся настоящий ретро-автомобиль, граммофон, кассетные магнитофоны и ковер — так организаторы видят приметы тех лет. Посетители катка увидят танцевально-театральное шоу с зеркалами, на сеанс будет действовать 20%-ная скидка. Найти компаньона для похода на ретро-вечеринку можно заранее на сайте «ВПарке».