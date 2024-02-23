О погоде в Казахстане в выходные рассказали синоптики

На западе страны сохранится влияние антициклона, с чем ожидается погода без осадков.
На остальной части республики, с прохождением атмосферных фронтов, ожидается снег с метелью, на юге и юго-востоке страны — осадки преимущественно в виде снега, туман и гололед.
«В температурном фоне на западе страны значительных изменений не ожидается, на севере и в центре республики — повышение ночью от 22−35 до 10−23 мороза, на востоке понижение ночью от 12−22 до 23−38 мороза, на юге и юго-востоке небольшое понижение до 8−23 мороза», — сообщили синоптики.