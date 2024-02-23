Представители посольств России и Белоруссии в Молдове возложили цветы к Вечному огню

КИШИНЕВ, 23 фев — Sputnik. Представители посольств Российской Федерации и Республики Беларусь в Молдове возложили цветы к Вечному огню на мемориальном комплексе «Вечность» в Кишиневе по случаю отмечаемого в этих странах Дня защитника Отечества.
День защитника Отечества неразрывно связан с такими понятиями, как честь и достоинство, отметил посол РФ в Молдове Олег Васнецов. Он подчеркнул, что это истинно народный праздник.
«Особое отношение к этому дню было в годы Великой Отечественной войны. В это время произошел разгром нацизма и потихоньку возрождались воинские традиции. На протяжении десятилетий этот праздник назывался по-разному, но суть оставалась неизменной — самоотдача, самопожертвование, честь», — заявил Васнецов.
Российский дипломат также подчеркнул, что в этот день «мы отдаем дань павшим, героям, которые отдали свою жизнь за Родину — в разные эпохи, в разных местах».
День защитника Отечества отмечается в России и Белоруссии ежегодно 23 февраля.