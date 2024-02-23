Представители посольств России и Белоруссии в Молдове возложили цветы к Вечному огню

«Особое отношение к этому дню было в годы Великой Отечественной войны. В это время произошел разгром нацизма и потихоньку возрождались воинские традиции. На протяжении десятилетий этот праздник назывался по-разному, но суть оставалась неизменной — самоотдача, самопожертвование, честь», — заявил Васнецов.