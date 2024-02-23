Под Севастополем активизировался оползень — ученый назвал причину

Почему активизировался учкуевский оползень
В границах «тела» учкуевского оползня, а также на примыкающем к нему участке береговой зоны сместился грунт. Наиболее серьезные подвижки зафиксированы в северном секторе оползня.
Гидрофизики наблюдают смещение оползневых блоков в сторону моря на четыре-пять метров. Глинистые породы разрушены и размыты, образовались немаленькие вертикальные и горизонтальные трещины, шириной до 0,7 м, а максимальные вертикальные смещения смежных блоков увеличились с 0,6−0,8 до 1,0−1,2 метра.
Изучением движения грунта в районе Учкуевки сотрудники отдела гидрофизики шельфа Морского гидрофизического института РАН занимались в ходе двух экспедиций, которые прошли 31 января и 16 февраля 2024 года. Как отмечают ученые, исследуемый участок всегда был относительно нестабильным.
«Во-первых, этот год очень влажный. Во-вторых, это давняя проблема, связанная с тем, что там, на оползне, построено большое количество дач и гостиниц. Хотя в советское время там разрешалось только огороды иметь и сарайчик для лопаты, грубо говоря. А когда началась украинская эпоха, там сначала стали строить дома, а потом двух и трехэтажные апартаменты и минигостиницы, а поскольку там нет ни канализации, ни водоотвода, то этот склон постоянно обводняется», — объяснил РИА Новости Крым Горячкин.
При этом морфодинамическая ситуация на северном участке оползня осложняется интенсивным антропогенным воздействием. В марте-апреле 2023 года в результате земляных работ по террасированию и выравниванию оползневого склона здесь была сформирована горизонтальная площадка, — добавил собеседник.
По словам ученого, учкуевский оползень существует давно, «лет сто точно», но раньше он был очень слабоактивным, а резко активизировался после Великой Отечественной войны, в 50-х годах, когда напротив оползня, в море, стали добывать песок для восстановления Севастополя.
«Из-из нарушения равновесия учкуевский оползень, который находился в состоянии медленной ползучести, активизировался».
Также ученый отметил, что строительство в этой оползневой зоне, по сути, является незаконным изначально. И люди, которые заселяют или хотят заселить эту опасную зону, в принципе, не имеют право требовать от города компенсаций за разрушенное жилье.
В учкуевской оползневой зоне многие дома фактически висят над обрывом, строений уже много упало, но могут и люди погибнуть, предостерег ученый.
Когда волны подмывают берег
«Оползни активизируется во влажные годы, когда грунт насыщается водой и теряется сцепление между частицами грунта — так возникают оползневые движения, если склоны более 15 градусов. А береговые оползни активизируются в связи с тем, что берег отступает с достаточно большой скоростью», — прокомментировал РИА Новости Крым профессор, доктор географических наук, кандидат геолого-минералогических наук, завкафедрой землеведения и геоморфологии КФУ им. В. И. Вернадского Борис Вахрушев.
Например, в районе Николаевки, на западном побережье, из-за оползневых процессов уничтожается набережная, страдают санатории и дома отдыха, сказал ученый. Добыча песка в море увеличивает крутизну склона, смываются пляжи, а когда пляжи уменьшаются, то штормовые волны достигают обрывов и оползень меняет устойчивость.
«Отступления там (в районе Николаевки — ред.) доходило до полуметра в год. А когда волны подрезают берег, то крутизна склона возрастает, что тоже провоцирует движение оползневых масс вниз. Кроме того, есть еще человеческий фактор: если выбирают песок с пляжа, строят набережные, возводят на теле оползня здания, то он тем более начинает двигаться».
Катализатором оползней и селей в Крыму является вода, разрушительную силу которой можно остановить лишь обновив специальные инженерные сооружения, возраст которых сегодня вдвое превышает сроки эксплуатации.
Ранее мнение о том, с чем связаны участившиеся сели и оползни в Крыму, высказал замдиректора Крымского республиканского центра оценки сейсмической и оползневой опасности, технического обследования объектов строительства Дмитрий Хомиченок.
В начале февраля на подходе к Крымскому мосту произошел сход грунта, одна из полос трассы «Таврида» была перекрыта для движения автотранспорта.
По словам министра транспорта Республики Крым Николая Лукашенко, специалисты Службы автомобильных дорог Крыма и предприятия «Крымавтодор» регулярно обследуют состояние подпорных стен вдоль дорог, чтобы не допустить их обрушения.