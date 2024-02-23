Под Севастополем активизировался оползень — ученый назвал причину

«Во-первых, этот год очень влажный. Во-вторых, это давняя проблема, связанная с тем, что там, на оползне, построено большое количество дач и гостиниц. Хотя в советское время там разрешалось только огороды иметь и сарайчик для лопаты, грубо говоря. А когда началась украинская эпоха, там сначала стали строить дома, а потом двух и трехэтажные апартаменты и минигостиницы, а поскольку там нет ни канализации, ни водоотвода, то этот склон постоянно обводняется», — объяснил РИА Новости Крым Горячкин.