Алексей Текслер возложил цветы к Вечному огню в память о воинах

Торжественная церемония в честь Дня защитника Отечества прошла сегодня, 23 февраля, в Челябинске. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял в ней участие и возложил цветы к Вечному огню в память о воинах, отдавших свои жизни за свободу и независимость страны.