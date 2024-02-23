Алексей Текслер возложил цветы к Вечному огню в память о воинах

Торжественная церемония в честь Дня защитника Отечества прошла сегодня, 23 февраля, в Челябинске. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял в ней участие и возложил цветы к Вечному огню в память о воинах, отдавших свои жизни за свободу и независимость страны.
«Солдаты и офицеры современной российской армии — истинные наследники боевой славы своих отцов и дедов. И эта неразрывная связь поколений — основа мощи нашей страны, залог ее великого и достойного будущего», — отметил Текслер в своем поздравлении.
Также в мероприятии приняли участие руководители органов исполнительной и законодательной власти, силовых и правоохранительных органов, общественных организаций.