«Если все будут вовремя платить, мы сможем работать лучше» — эксперт «Махсустранса» о нововведениях в сфере обращения с отходами

Заместитель управляющего «Махсустранса» Исмаил Сагдуллаев рассказал корреспонденту Podrobno.uz, что за вывоз мусора исправно платят только 70% абонентов. Треть при этом не самых бедных горожан часто задерживают оплату услуг компании.
Он отметил, что на сегодняшний день дебиторская задолженность «Махсустранс» достигла 17 миллиардов сумов. И это, по словам специалиста, является одной из главных проблем для развития компании и оказания качественных услуг населению.
«Если все будут вовремя вносить платежи, мы сможем работать еще лучше. Например, вывозить мусор из махаллей не два, а три раза в неделю, а если надо, то и каждый день», — отметил Сагдуллаев.
По его мнению, действенным инструментом в борьбе со злостными неплательщиками стал важный и своевременный указ президента «О мерах по совершенствованию системы обращения с отходами и снижению их негативного воздействия на экологическую ситуацию».
Согласно документу, с 1 апреля узбекистанцы не смогут оформлять нотариальные сделки, связанные с недвижимостью и автотранспортом при наличии задолженности по мусору.
А с 1 июня жители областных центров, Ташкента и Нукуса, не платившие за вывоз мусора полгода, не смогут оплатить счета за электроэнергию. С января 2025 года эта мера будет распространяться уже на жителей всего Узбекистана, а срок задолженности сократится до трех месяцев.
Но цель документа — не только взыскать долги за мусор с неплательщиков. Есть и другие важные нововведения, которые помогут цивилизованно решать проблему бытовых отходов.
«Благодаря указу появилась надежда на то, что сортировка мусора жителями и работниками мусоросборочных пунктов (МСП) заработает в полную силу», — поделился эксперт.
Напомним, что жителям Ташкента и еще пяти городов страны с июля 2024 года начнут платить за отсортированный в разные пакеты мусор — «продать» их можно будет прямо на МСП. Очевидно, что такой подход должен стимулировать серьезно отнестись к сортировке отходов.
«Мы отремонтировали и обустроили МСП, их сотрудники получают зарплату плюс прибыль от утилизации отсортированных отходов. И хотя на контейнерах уже появились наклейки для раздельного сбора отходов, пока мусор сортируют только сами сотрудники», — рассказал Сагдуллаев.
Эксперт отметил также актуальную проблему утилизации стекла, батареек и других зарядных устройств. Он заверил, что работа над ее решением ведется.
Кроме того, собеседник отметил несколько позитивных нововведений, которые благоприятно скажутся на обращении с бытовыми отходами и чистоте населенных пунктов:
Лучших сотрудников «Махсустранса» будут поощрять оплатой контрактов в вузах их детей или внуков;
Жителей будут стимулировать через ежегодный конкурс «Самая чистая махалля», который предоставит победителям средства на ее развитие;
Предприниматели смогут устанавливать камеры для фиксации санитарных правонарушений и получать 20% от штрафа.
Напомним, что с начала года цены на вывоз мусора повысились примерно в полтора раза.