В Ростове увеличены выплаты горожанам в случае ЧС

Вместо 30 тысяч, которые ростовчане получали при полной потере имущества в случае ЧС раньше, теперь им будут положены 100 тысяч рублей. Об этом проинформировал градоначальник донской столицы Алексей Логвиненко.
По его словам, 22 февраля было подписано соответствующее постановление. Он уточнил, что если имущество первой необходимости утрачено частично, то вместе положенных ранее 20 тысяч рублей на человека теперь предусмотрено по 50 тысяч. Это касается ЧС, возникших после 27 января нынешнего года.
Напомним, 19 февраля ситуацию с рухнувшим домом в Ростове обсуждали на Первом канале.