В Ростове увеличены выплаты горожанам в случае ЧС

По его словам, 22 февраля было подписано соответствующее постановление. Он уточнил, что если имущество первой необходимости утрачено частично, то вместе положенных ранее 20 тысяч рублей на человека теперь предусмотрено по 50 тысяч. Это касается ЧС, возникших после 27 января нынешнего года.