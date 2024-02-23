«В учреждении, помимо экскурсий, возобновятся традиционные встречи с ветеранами, уроки мужества, выездные выставки и другие культурно-просветительские мероприятия», — пояснил господин Кстенин.
Глава города добавил, что музей также можно будет посетить 25 февраля — в этот день в нем пройдут мероприятия в честь Дня защитника Отечества.
Капитальным ремонтом «Музея-диорамы» занималось местное ООО «ПСТ сервис» Натальи Романовой. Компания получила подряд в ходе торгов, снизив начальную цену контракта со 108,8 до 98,5 млн руб. Согласно порталу госзакупок, впоследствии его стоимость выросла до 107,4 млн руб.
Алина Морозова.
Воронежский «Музей-диорама» с 1 марта начнет работать по выходным
«Музей-диорама» в Левобережном районе Воронежа с 1 марта начнет работать по выходным «для удобства многочисленных гостей». Об этом сообщил мэр Вадим Кстенин в своем Telegram-канале. Музей был закрыт на ремонт с мая 2023 года. Первые экскурсии начались в нем 25 января 2024-го.
«В учреждении, помимо экскурсий, возобновятся традиционные встречи с ветеранами, уроки мужества, выездные выставки и другие культурно-просветительские мероприятия», — пояснил господин Кстенин.