Воронежский «Музей-диорама» с 1 марта начнет работать по выходным

«В учреждении, помимо экскурсий, возобновятся традиционные встречи с ветеранами, уроки мужества, выездные выставки и другие культурно-просветительские мероприятия», — пояснил господин Кстенин.



Глава города добавил, что музей также можно будет посетить 25 февраля — в этот день в нем пройдут мероприятия в честь Дня защитника Отечества.



Капитальным ремонтом «Музея-диорамы» занималось местное ООО «ПСТ сервис» Натальи Романовой. Компания получила подряд в ходе торгов, снизив начальную цену контракта со 108,8 до 98,5 млн руб. Согласно порталу госзакупок, впоследствии его стоимость выросла до 107,4 млн руб.



Алина Морозова.