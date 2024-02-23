«Академия девушек» научит молодых женщин навыкам предпринимательства, маркетинга и графического дизайна

Согласно указу президента от 21 февраля, Фонд «Молодежной тетради» будет направлять средства на обучение молодежи иностранным языкам и профессиям.
Также документом предусмотрен запуск специальной обучающей платформы «Устоз», на которой молодежь сможет освоить современные профессии. На начальном этапе она охватит 150 тысяч человек.
Для молодых женщин запустят платформу «Академия девушек», которая обучит их предпринимательству, маркетингу и графическому дизайну. Также в рамках проекта планируется организовывать различные конкурсы, учебные лагеря и стажировки.
В рамках программы «Два программиста из каждой махалли» будут выявлять молодежь, проявляющую интерес к информационным технологиям и компьютерному программированию. Для нее организуют обучение английскому и другим иностранным языкам, возможность получить сертификат и попасть в специальную информационную систему.
Дальше этими молодыми людьми займутся Министерство цифровых технологий и Министерство занятости и сокращения бедности. Они должны будут направить молодежь в IТ-компании, а также оказать им содействие в трудоустройстве.
Все эти нововведения начнут действовать уже с 1 марта этого года.
Напомним также, что чиновники возьмут шефство над талантливой молодежью. Они должны будут проводить ежемесячные встречи с молодыми людьми, решать проблемы и развивать их потенциал.
Кроме того, в Узбекистане начнут активнее поддерживать молодежное предпринимательство. Молодым бизнесменам станут выделять больше кредитов, а также предоставят возможность получить поддержку их бизнес-проектов на конкурсной основе.