Кредиты, конкурсы, зарубежные стажировки — в Узбекистане поддержат молодежный бизнес

С 1 июня 2024 года в республике начнут проводить конкурсы «Молодой предприниматель». Их организацией, а также конкурсным отбором перспективных бизнес-проектов и идей молодежи на уровне махаллей, районов, областей и республики займется Агентство по делам молодежи. Особое внимание при этом будут уделять идеям молодых предпринимателей с особыми потребностями.