Кредиты, конкурсы, зарубежные стажировки — в Узбекистане поддержат молодежный бизнес

ТАШКЕНТ, 23 фев — Sputnik. В Узбекистане усилят поддержку молодых предпринимателей, соответствующие меры определены в Указе президента’О государственной программе по реализации стратегии «Узбекистан-2030» в «Год поддержки молодежи и бизнеса».
В частности, на развитие молодежного предпринимательства направят не менее 40% кредитов, выделяемых в рамках программы семейного предпринимательства.
С 1 июня 2024 года в республике начнут проводить конкурсы «Молодой предприниматель». Их организацией, а также конкурсным отбором перспективных бизнес-проектов и идей молодежи на уровне махаллей, районов, областей и республики займется Агентство по делам молодежи. Особое внимание при этом будут уделять идеям молодых предпринимателей с особыми потребностями.
На реализацию каждого проекта, прошедшего республиканский отбор, выделят льготные кредиты до 1000-кратного размера базовой расчетной величины.
Авторы лучших бизнес-проектов и идей повысят квалификацию за рубежом за счет Фонда поддержки молодых предпринимателей.
Помимо Агентства по делам молодежи решение этих задач возложили на Торгово-промышленную палату и Ассоциацию инвалидов Узбекистана.
Вместе с тем, стимулировать в данном направлении планируют не только молодежь: в рамках «Программы поддержки бизнеса» до конца 2024 года создадут необходимые условия, чтобы привлечь к занятию бизнесом 2 млн граждан и обеспечить занятость 5 млн человек путем создания новых рабочих мест.