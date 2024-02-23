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Кредиты, конкурсы, зарубежные стажировки — в Узбекистане поддержат молодежный бизнес

Особое внимание в республике уделят проектам и идеям молодых предпринимателей с инвалидностью. Ответственные за выполнение поставленных задач — Агентство по делам молодежи и ТПП.

ТАШКЕНТ, 23 фев — Sputnik. В Узбекистане усилят поддержку молодых предпринимателей, соответствующие меры определены в Указе президента’О государственной программе по реализации стратегии «Узбекистан-2030» в «Год поддержки молодежи и бизнеса».

В частности, на развитие молодежного предпринимательства направят не менее 40% кредитов, выделяемых в рамках программы семейного предпринимательства.

С 1 июня 2024 года в республике начнут проводить конкурсы «Молодой предприниматель». Их организацией, а также конкурсным отбором перспективных бизнес-проектов и идей молодежи на уровне махаллей, районов, областей и республики займется Агентство по делам молодежи. Особое внимание при этом будут уделять идеям молодых предпринимателей с особыми потребностями.

На реализацию каждого проекта, прошедшего республиканский отбор, выделят льготные кредиты до 1000-кратного размера базовой расчетной величины.

Авторы лучших бизнес-проектов и идей повысят квалификацию за рубежом за счет Фонда поддержки молодых предпринимателей.

Помимо Агентства по делам молодежи решение этих задач возложили на Торгово-промышленную палату и Ассоциацию инвалидов Узбекистана.

Вместе с тем, стимулировать в данном направлении планируют не только молодежь: в рамках «Программы поддержки бизнеса» до конца 2024 года создадут необходимые условия, чтобы привлечь к занятию бизнесом 2 млн граждан и обеспечить занятость 5 млн человек путем создания новых рабочих мест.