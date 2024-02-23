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Вениамин Кондратьев принял участие в церемонии ко Дню защитника Отечества в Краснодаре

Глава Кубани возложил цветы к Вечному огню в Краснодаре.
Источник: пресс-служба администрации Краснодарского края

Вениамин Кондратьев принял участие в церемонии ко Дню защитника Отечества в Краснодаре. Глава региона возложил цветы к Вечному огню и почтил память погибших минутой молчания.

В мероприятии также приняли участие руководители арзличных ведомств, ветераны, участники СВО, представители казачества, общественных и молодежных организация, а также военные и курсанты училищ.

Всего 23 февраля в Краснодарском крае пройдут более 3 тысяч тематических мероприятий. Это фотовыставки, квесты, турниры и смотры-конкурсы.

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