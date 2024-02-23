Вениамин Кондратьев принял участие в церемонии ко Дню защитника Отечества в Краснодаре. Глава региона возложил цветы к Вечному огню и почтил память погибших минутой молчания.
В мероприятии также приняли участие руководители арзличных ведомств, ветераны, участники СВО, представители казачества, общественных и молодежных организация, а также военные и курсанты училищ.
Всего 23 февраля в Краснодарском крае пройдут более 3 тысяч тематических мероприятий. Это фотовыставки, квесты, турниры и смотры-конкурсы.