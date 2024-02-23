В Узбекистане в этом году высадят 200 миллионов деревьев

Это предусмотрено указом президента Шавката Мирзиёева от 21 февраля, которым утверждена Государственная программа по реализации Стратегии «Узбекистан-2030».
В этом году в рамках общенационального проекта «Яшил макон» президент поручил высадить по всей стране не менее 200 миллионов саженцев декоративных и фруктовых деревьев, кустарников, черенков..
Кроме того, в этом году поручено создать в республике 444 зеленых садов.
Проект «Яшил макон» по ежегодной посадке 200 миллионов деревьев реализуется по инициативе президента с ноября 2021 года.
Напомним, что в прошлом году было заявлено, что проект «Яшил макон» значительно изменится: жители сами будут выбирать места для парков и садов.