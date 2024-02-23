В Узбекистане в этом году высадят 200 миллионов деревьев

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В этом году в рамках проекта «Яшил макон» в Узбекистане будет высажено не менее 200 миллионов деревьев, сообщает корреспондент Podrobno.uz.