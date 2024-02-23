Назван самый подорожавший товар в мире

Какао-бобы стали самым подорожавшим в мире товаром.
С начала года стоимость какао выросла более чем на 50%, до рекордного с 1970-х годов уровня. С 2022 года какао-бобы подорожали на 130%. Причиной подорожания называли климатический феномен Эль-Ниньо, приведший к засухе в Западной Африке.
Отмечается, что большая часть деревьев в Западной Африке уже старые и уязвимые к погодным условиям и болезням, а вложений в индустрию не производилось. Уже три года потребление опережает урожаи.
Цены в ближайшее время могут вырасти ещё на 30%, предупреждают эксперты.
Источник: gazeta.a42.ru.