Пинчанка вернула деньги за бракованную обувь и получила 400 рублей компенсации

Пинчанка, купившая на интернет-площадке бракованные ботинки, смогла отстоять свои права и вернуть деньги. Подробности рассказали в управлении Госкомитета судебных экспертиз по Брестской области, куда женщина обратилась для проведения товароведческой экспертизы. Она рассказала, что совсем мало проносила купленные на маркетплейсе ботинки, поскольку на подошве появились трещины. Представитель интернет-площадки принимать товар обратно без экспертизы отказывался. С его слов, только после официального заключения можно было разрешить спорный вопрос.
При исследовании обуви эксперт пришел к выводу, что трещины на подошве появились из-за конструктивных особенностей деталей обуви и материалов подошвы. С этим заключением покупательница повторно обратилась через маркетплейс к представителю интернет-площадки, который согласился вернуть деньги за некачественную обувь. Но отказался оплатить проведение товароведческой экспертизы, что является нарушением белорусского законодательства. Жительница Пинска решила до конца отстаивать свои права. Отмечается, что до суда дело не дошло — представитель интернет-площадки согласился не только возместить стоимость экспертизы, но также выплатить 400 рублей за моральный ущерб и взять на себя иные расходы, связанные с возвратом некачественного товара.
В ведомстве отметили, что результаты товароведческой экспертизы зачастую играют решающую роль в защите прав потребителей.