На уборку снега в Астане вышли более 2,3 тыс. дорожных рабочих

«С утра 23 февраля в снегоуборочных работах задействованы 1,4 тыс. единиц спецтехники и более 2,3 тыс. дорожных рабочих. За ночь с 22 на 23 февраля из столицы вывезли около 41 тыс. кубометров снега, на полигоны совершили больше 3 тысяч рейсов», — говорится в сообщении.