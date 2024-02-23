На уборку снега в Астане вышли более 2,3 тыс. дорожных рабочих

АЛМАТЫ, 23 фев — Sputnik. За прошедшую ночь в Астане работники коммунальных служб вывезли из города около 41 тыс. кубометров снега, сообщила пресс-служба городского акимата.
Отмечается, что коммунальщики ведут работу круглосуточно в несколько смен.
«С утра 23 февраля в снегоуборочных работах задействованы 1,4 тыс. единиц спецтехники и более 2,3 тыс. дорожных рабочих. За ночь с 22 на 23 февраля из столицы вывезли около 41 тыс. кубометров снега, на полигоны совершили больше 3 тысяч рейсов», — говорится в сообщении.
С начала зимнего периода 372,5 тыс. рейсов вывезли из города больше 5 млн кубометров снега.
Для безопасного передвижения горожан дороги, тротуары и улицы посыпаются песко-соляной смесью. Кроме того, коммунальщики также вручную очищают тротуары от наледи.
По данным синоптиков «Казгидромета», 23 февраля в столице переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 2−7 м/с. Температура воздуха ночью 26−28, днем 15−17 мороза.