В Кемерове заложили капсулу времени, которую вскроют 9 мая 2045 года

«Через 21 год это послание будет торжественно зачитано на площади у Мемориала Воину-Освободителю в Кемерове. Также в Новокузнецке готовимся завершить возведение мемориального комплекса Защитников Донбасса с именами всех кузбассовцев, кто отдал жизни ради Победы», — сказал губернатор Сергей Цивилев.