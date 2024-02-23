В Кемерове заложили капсулу времени, которую вскроют 9 мая 2045 года

Как сообщает правительство Кузбасса, в Кузбасском клиническом госпитале для ветеранов войн заложили капсулу памяти с посланием потомкам от участников спецоперации. Её вскроют 9 мая 2045 года.
«Через 21 год это послание будет торжественно зачитано на площади у Мемориала Воину-Освободителю в Кемерове. Также в Новокузнецке готовимся завершить возведение мемориального комплекса Защитников Донбасса с именами всех кузбассовцев, кто отдал жизни ради Победы», — сказал губернатор Сергей Цивилев.
Ключи от ячейки кадеты передали руководителю следственного управления, ставшему инициатором идеи с капсулой, и главному врачу госпиталя.
Также мы писали, что в ноябре в Юрге на базе городской больницы откроют современный госпиталь для лечения и реабилитации военных и семей участников СВО.