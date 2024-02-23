На Мамаевом кургане в Волгограде 23 февраля прозвучал «Выстрел Памяти»

В этот день в торжественном строю застыли военнослужащие роты почетного караула гвардейского мотострелкового соединения, участники Специальной военной операции, действующие сотрудники правоохранительных органов, девушки-регулировщицы, волгоградские кадеты, реконструкторы легендарной 10-й стрелковой дивизии войск НКВД в военной форме образца 1942 года. Солдаты-мотострелки держали в руках портреты своих сослуживцев, погибших при освобождении Донбасса от нацизма, словно они присутствовали на этой торжественной церемонии. Артиллеристы зарядили фронтовые 76-мм дивизионные пушки ЗИС-3 образца 1942 года холостыми зарядами.
В напряженной тишине прозвучала команда: «В честь героев, победивших нацизм, залпом, огонь!» Выстрелы в это раз произвели начальник главного управления МВД России по Волгоградской области генерал-лейтенант полиции Дмитрий Вельможко и председатель Общественной организации ветеранов органов внутренних дел Волгоградской области, полковник внутренней службы в отставке Валентин Кантемиров.
«Сегодня родилась на Мамаевом кургане еще одна традиция, — рассказал руководитель волгоградской патриотической организации “Сталинградский призыв” Дмитрий Чернихов. — На память о событии тот, кто произвел выстрел, получает в подарок гильзу. Эти гильзы станут экспонатами ведомственных или школьных музеев боевой славы».
После произведенного «Выстрела Памяти» военный духовой оркестр исполнил Государственный гимн Российской Федерации.