На Мамаевом кургане в Волгограде 23 февраля прозвучал «Выстрел Памяти»

В этот день в торжественном строю застыли военнослужащие роты почетного караула гвардейского мотострелкового соединения, участники Специальной военной операции, действующие сотрудники правоохранительных органов, девушки-регулировщицы, волгоградские кадеты, реконструкторы легендарной 10-й стрелковой дивизии войск НКВД в военной форме образца 1942 года. Солдаты-мотострелки держали в руках портреты своих сослуживцев, погибших при освобождении Донбасса от нацизма, словно они присутствовали на этой торжественной церемонии. Артиллеристы зарядили фронтовые 76-мм дивизионные пушки ЗИС-3 образца 1942 года холостыми зарядами.