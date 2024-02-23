В Москве с 2010 года закупили почти 4,5 тыс. вагонов для Центрального транспортного узла

Отмечается, что пассажиров перевозят модернизированные «Иволги», ЭП2ДМ, ЭП2Д. На первых двух диаметрах подвижной состав обновили уже на 100%, на третьем — полностью закончили обновление уже в этом году, на четвертом — до конца 2025 года.