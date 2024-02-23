В Москве с 2010 года закупили почти 4,5 тыс. вагонов для Центрального транспортного узла

«Почти 4,5 тыс. новых вагонов Транспортный комплекс Москвы закупил для Центрального транспортного узла с 2010 года. На смену устаревшим электричкам приходят современные поезда, а железная дорога стала неотъемлемой частью городского транспорта», — говорится в сообщении.
Отмечается, что пассажиров перевозят модернизированные «Иволги», ЭП2ДМ, ЭП2Д. На первых двух диаметрах подвижной состав обновили уже на 100%, на третьем — полностью закончили обновление уже в этом году, на четвертом — до конца 2025 года.
«Москва — город № 1 в мире по темпу обновления пригородных электропоездов. Количество современных составов возросло с 5% до 71%. Пассажиры активно пользуются железнодорожным транспортом и высоко оценивают комфорт и надежность поездок», — сказал заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.