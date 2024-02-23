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1 марта казахстанцы 12 областей должны перевести время на час назад

В ночь с 29 февраля на 1 марта 2024 года Казахстан переходит на единый часовой пояс с переводом на час назад во всех регионах, кроме Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской и Кызылординской областей, передает ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу МЦРИАП РК.
Источник: EL.kz

В целях реализации данного мероприятия приняты следующие меры:

1) официально извещены международные организации IANA (Администрация адресного пространства Интернет) МСЭ, РСС, ICANN, IETF, IESG о переходе Казахстана, на единый 5-й часовой пояс, а также о необходимости обновить данные в общедоступной базе данных часовых поясов (time zone database) для Казахстана.

В этой связи абонентам необходимо обновить выпущенные обновления международными операционными системами, включая Android и IOS.

2) согласно поручению Министра цифрового развития, операторами связи:

— проводятся организационно-технические мероприятия по подготовке необходимых настроек своих информационных систем;

— принимаются меры по заблаговременному уведомлению о проводимой работе своих абонентов и пользователей через свои каналы обслуживания, включая рассылку операторами сотовой связи коротких текстовых сообщений, а также информирование на интернет-ресурсе и в мобильном приложении (при наличии);

— подготавливается техническая инфраструктура с целью соблюдения стабильности предоставляемых сервисов и услуг связи, включая Интернет, а также предотвращения случаев двойного списания ежемесячной оплаты тарифа.

Для получения более подробной информации можно обратиться к операторам связи.