1 марта казахстанцы 12 областей должны перевести время на час назад

В целях реализации данного мероприятия приняты следующие меры:
1) официально извещены международные организации IANA (Администрация адресного пространства Интернет) МСЭ, РСС, ICANN, IETF, IESG о переходе Казахстана, на единый 5-й часовой пояс, а также о необходимости обновить данные в общедоступной базе данных часовых поясов (time zone database) для Казахстана.
В этой связи абонентам необходимо обновить выпущенные обновления международными операционными системами, включая Android и IOS.
2) согласно поручению Министра цифрового развития, операторами связи:
— проводятся организационно-технические мероприятия по подготовке необходимых настроек своих информационных систем;
— принимаются меры по заблаговременному уведомлению о проводимой работе своих абонентов и пользователей через свои каналы обслуживания, включая рассылку операторами сотовой связи коротких текстовых сообщений, а также информирование на интернет-ресурсе и в мобильном приложении (при наличии);
— подготавливается техническая инфраструктура с целью соблюдения стабильности предоставляемых сервисов и услуг связи, включая Интернет, а также предотвращения случаев двойного списания ежемесячной оплаты тарифа.
Для получения более подробной информации можно обратиться к операторам связи.