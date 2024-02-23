1 марта казахстанцы 12 областей должны перевести время на час назад

В ночь с 29 февраля на 1 марта 2024 года Казахстан переходит на единый часовой пояс с переводом на час назад во всех регионах, кроме Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской и Кызылординской областей, передает ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу МЦРИАП РК.