Дождь и до +15°C тепла ожидается в Беларуси 24 февраля

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дождь и до 15 градусов тепла ожидается в Беларуси 24 февраля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.



В субботу будет облачно с прояснениями. Ночью временами пройдут дожди, днем местами небольшие дожди. Ночью и утром местами ожидается слабый туман. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер прогнозируется южный 5−10 м/с, порывы до 14 м/с.



Температура воздуха ночью составит плюс 1−7 градусов. Днем будет от плюс 4 по северу до плюс 15 градусов по юго-западу.