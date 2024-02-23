Переход Казахстана на единое время: к чему нужно приготовиться

АЛМАТЫ, 23 фев — Sputnik. В компании Beeline.Казахстан сообщили, к чему должны быть готовы их абоненты во время перехода Казахстана на единый часовой пояс. В полночь 1 марта 2024 года часы будут переведены на час назад во всех регионах, кроме Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской и Кызылординской областей.
Отмечается, что синхронизация времени на мобильных устройствах произойдёт автоматически. Для этого достаточно, чтобы в смартфоне, планшете или смарт-часах была SIM-карта оператора и время, установленное в этом устройстве, было настроено от сети оператора.
«Рекомендуем проверить в меню телефона настройки времени. Удостоверьтесь, что включена функция “Автоматический часовой пояс”. Обратите внимание: интернет для синхронизации времени не требуется», — говорится в сообщении. К чему стоит подготовиться.
В компании отметили, что с 21:00 ч. 29 февраля до 9:00 ч. 1 марта на некоторых смартфонах и других мобильных устройствах, возможно, будет работать с ограничениями часть мобильных услуг. Это касается следующих сервисов:
проверка и пополнение баланса;
смена и/или изменение наполнения тарифного плана;
отключение и подключение услуг, включая «Доверительный платёж» и роуминг;
звонки на международные направления;
активация новых SIM-карт, перенос номера из сети одного оператора к другому, регистрация, перерегистрация и разблокировка номера;
все виды оплат и покупок с баланса, включая проезд и покупки в App Store и Play Market, а также «КазАвтоЖол»;
приложения: «Мой Beeline», Simply, BeeTV, hitter;
короткие команды,
голосовой робот в колл-центре и чат-бот на сайте beeline.kz, в приложении «Мой Beeline», в Telegram и другие.
Также может происходить небольшая задержка при списании абонентской платы.