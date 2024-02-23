Переход Казахстана на единое время: к чему нужно приготовиться

АЛМАТЫ, 23 фев — Sputnik. В компании Beeline.Казахстан сообщили, к чему должны быть готовы их абоненты во время перехода Казахстана на единый часовой пояс. В полночь 1 марта 2024 года часы будут переведены на час назад во всех регионах, кроме Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской и Кызылординской областей.