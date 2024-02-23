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Переход Казахстана на единое время: к чему нужно приготовиться

В компании Beeline рассказали, что может произойти с их сервисами в ночь с 29 февраля на 1 марта.
Источник: Sputnik.kz

АЛМАТЫ, 23 фев — Sputnik. В компании Beeline.Казахстан сообщили, к чему должны быть готовы их абоненты во время перехода Казахстана на единый часовой пояс. В полночь 1 марта 2024 года часы будут переведены на час назад во всех регионах, кроме Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской и Кызылординской областей.

Отмечается, что синхронизация времени на мобильных устройствах произойдёт автоматически. Для этого достаточно, чтобы в смартфоне, планшете или смарт-часах была SIM-карта оператора и время, установленное в этом устройстве, было настроено от сети оператора.

«Рекомендуем проверить в меню телефона настройки времени. Удостоверьтесь, что включена функция “Автоматический часовой пояс”. Обратите внимание: интернет для синхронизации времени не требуется», — говорится в сообщении. К чему стоит подготовиться.

В компании отметили, что с 21:00 ч. 29 февраля до 9:00 ч. 1 марта на некоторых смартфонах и других мобильных устройствах, возможно, будет работать с ограничениями часть мобильных услуг. Это касается следующих сервисов:

проверка и пополнение баланса;

смена и/или изменение наполнения тарифного плана;

отключение и подключение услуг, включая «Доверительный платёж» и роуминг;

звонки на международные направления;

активация новых SIM-карт, перенос номера из сети одного оператора к другому, регистрация, перерегистрация и разблокировка номера;

все виды оплат и покупок с баланса, включая проезд и покупки в App Store и Play Market, а также «КазАвтоЖол»;

приложения: «Мой Beeline», Simply, BeeTV, hitter;

короткие команды, в т. ч. *102# и *802#;

голосовой робот в колл-центре и чат-бот на сайте beeline.kz, в приложении «Мой Beeline», в Telegram и другие.

Также может происходить небольшая задержка при списании абонентской платы.