В Омске закончилось голосование на название летнего арт-фестиваля

Губернатор Виталий Хоценко объявил о завершении голосования на название международного летнего арт-фестиваля. За вариант-победитель «Омск — ты просто космос» проголосовали 5 тыс. человек.
«Летом планируем провести в Омске и районах области арт-фестиваль. Сейчас уже начинаем подготовку. Планируем преобразить несколько десятков разноформатных поверхностей, в том числе фасады зданий», — кратко рассказывал о мероприятии глава региона.
Всего же в опросе поучаствовало 10,2 тысяч омичей. Среди вариантов также были названия «Омские стены», «Омск — город солнца» и «Омские кварталы». Вторым по популярности стал «Омск — город солнца», а третьим — «Омские кварталы».
В прошлом году в августе на «Зелёном острове» проходил арт-фестиваль «Живой Омск». В течение двух дней работали интерактивные площадки разной направленности.