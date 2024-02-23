Единый часовой пояс в Казахстане: Минцифры сделало важное заявление

В ночь с 29 февраля на 1 марта весь Казахстан перейдет на единый часовой пояс. В связи с этим Минцифры на официальном сайте сообщило, что предприняло следующие меры:
Первое. МЦРИАП официально известило международные организации IANA (Администрация адресного пространства интернет) МСЭ, РСС, ICANN, IETF, IESG о переходе Казахстана на единый часовой пояс. Наряду с этим их попросили обновить информацию в общедоступной базе данных часовых поясов (time zone database) для нашей страны. Казахстанцев призвали активировать соответствующие обновления на операционных системах (например, Android и IOS).
Второе. Операторы связи по приказу министра: подготавливают необходимые настройки своих информсистем; принимают меры по уведомлению абонентов и пользователей через свои каналы обслуживания (рассылка текстовых сообщений, информирование на интернет-ресурсе и в мобильном приложении); готовят техническую инфраструктуру для стабильности предоставляемых услуг связи, включая интернет, а также для предотвращения случаев двойного списания ежемесячной оплаты тарифа.
Переход на единый часовой пояс в Казахстане
В январе 2023 года в МТИ сообщали, что поступают многочисленные обращения о необходимости пересмотра исчисления времени на территории Казахстана в соответствии с природным часовым поясом. Тогда же сообщили о создании межведомственной рабочей группы, которая должна вынести решение по данному вопросу. В октябре среди казахстанцев распространилась информация, что в нескольких регионах Казахстана запланирован перевод времени на час вперед.
В Министерстве экологии и природных ресурсов тогда заявили, что точное решение еще не принято. Перевести весь Казахстан на единый часовой пояс UTC+5 предлагал и депутат мажилиса.
Идею поддержали ученые. 19 января стало известно о внесении изменений в постановление правительства «О порядке исчисления времени на территории Республики Казахстан», согласно которым мегаполисам и ряду областей в ночь с 29 февраля на 1 марта в 00:00 следует перевести местное время на 1 час назад.
К слову, не все казахстанцы согласны с принятым решением. Так, жители ВКО заявляют, что таким образом они теряют целый световой час. Тем временем министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев рассказал, как на новое время переведут расписание самолетов и поездов в Казахстане.