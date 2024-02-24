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Мэр Иркутска Руслан Болотов оценил патриотическую работу школы № 14

В 2022 году в школе № 14 открыли новый блок начальных классов. Его строили по нацпроекту «Образование», который реализуется по инициативе президента России Владимира Путина. Перед Днём защитника Отечества в школу приезжал мэр Иркутска Руслан Болотов. Градоначальник оценил ведение патриотической работы в учебном заведении.
Источник: Пресс-служба администрации Иркутска

На первом этаже мэр посетил выставку «Главная ценность и гордость Иркутска — это его люди!». Также Руслану Болотову показали класс, в котором отряд волонтеров из числа учеников шьёт балаклавы и флисовые куртки для наших бойцов на СВО.

В школе № 14 уже более 20 лет действует секция карате-до, большое внимание уделяется спортивной подготовке. Также школьников учат оказанию первой медпомощи, основам робототехники и изготовлению летательных аппаратов.

В ходе визита мэр посетил урок музыки в третьем классе на тему «Защитники Отечества» и урок нравственности в четвёртом классе на тему «Что значит любить свою Родину». А в патриотическом концерте хора отцов «Скажите детям!» глава города спел песню «Вперед, Россия!».