Мэр Иркутска Руслан Болотов оценил патриотическую работу школы № 14

На первом этаже мэр посетил выставку «Главная ценность и гордость Иркутска — это его люди!». Также Руслану Болотову показали класс, в котором отряд волонтеров из числа учеников шьёт балаклавы и флисовые куртки для наших бойцов на СВО.
В школе № 14 уже более 20 лет действует секция карате-до, большое внимание уделяется спортивной подготовке. Также школьников учат оказанию первой медпомощи, основам робототехники и изготовлению летательных аппаратов.
В ходе визита мэр посетил урок музыки в третьем классе на тему «Защитники Отечества» и урок нравственности в четвёртом классе на тему «Что значит любить свою Родину». А в патриотическом концерте хора отцов «Скажите детям!» глава города спел песню «Вперед, Россия!».