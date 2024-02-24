Мэр Иркутска Руслан Болотов оценил патриотическую работу школы № 14

В 2022 году в школе № 14 открыли новый блок начальных классов. Его строили по нацпроекту «Образование», который реализуется по инициативе президента России Владимира Путина. Перед Днём защитника Отечества в школу приезжал мэр Иркутска Руслан Болотов. Градоначальник оценил ведение патриотической работы в учебном заведении.