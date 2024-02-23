Сроки ремонта смещаются: На морской линии продлевается эксплуатация парома «Балтийск»

В целях улучшения транспортной доступности Калининградской области принято решение о продлении эксплуатации парома «Балтийск» на линии Усть-Луга — Балтийск до выхода парома «Амбал» из ремонта — до апреля 2024 года. Об этом говорится в заявлении организатора работы морской линии в телеграм-канале «Паромное сообщение Балтийск-Усть-Луга».
Ранее сообщалось, что «Балтийск» должен был отправиться на плановый ремонт в марте 2024 года.
В компании предупредили, что «два рейса на линии в марте 2024 года будут выполнены только с накатной техникой, без погрузки вагонов, с учетом повышенного спроса на паромные перевозки со стороны грузоотправителей и автоперевозчиков».
На линии сейчас работают также многофункциональные суда «Спарта», «Спарта-2», а также железнодорожные паромы «Маршал Рокоссовский» и «Генерал Черняховский». За неполных два месяца 2024 года линией перевезено свыше 3200 вагонов и 2700 единиц транспортных средств, свыше 4100 контейнеров.
Отмечается, что в ближайшее время на линию выйдет дополнительный грузопассажирский паром. Но о сроке пока неизвестно.