Салют в честь Дня защитника Отечества в Калининграде перенесли на 21:00. Об этом сообщается в телеграм-канале городской администрации.
«Салют в Парке Победы 23 февраля начнётся не в 20:00, как изначально планировалось, а в 21:00», — говорится в публикации.
Салют произведут из двух установок 2А85 и трёх 76-мм пушек ЗИС-3 в парке Победы за мемориалом 1200 воинам-гвардейцам. В пятницу дадут 30 артиллерийских залпов. Звуковое сопровождение салюта производится из орудий ЗИС-3, выпущенных в 1943 году. Пушки участвовали ещё в штурме Кёнигсберга. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтфлоту.
Салютная установка 2А85 находится на базе грузового автомобиля КамАЗ и состоит из шести модулей различного калибра — от 105 до 310 мм. «Специальное программное обеспечение, которым оснащены салютные установки, позволяет проектировать и моделировать сценарий салюта, добиваясь бесконечного разнообразия картин, и сделать его красочным и интересным», — рассказали в пресс-службе.
Управление салютными установками программируется по сценарию. Время выстрела корректируется автоматизированной системой до миллисекунд.