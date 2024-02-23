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Аномально теплый февраль приближается к рекордам в Беларуси: в Бресте ждут +15, а в Минске +9

Февраль приближается в Беларуси к рекордным температурам.
Сейчас в Ричмонде: +11° 4 м/с 58% 746 мм рт. ст. +10°
Источник: Комсомольская правда

Классическая фраза о том, что зима не сдается и не дает весне вступить в свои права, не про белорусскую зиму 2024 года. Последняя неделя февраля будет очень теплой и передаст эстафету марту. Более того, показатели приближаются к рекордным.

Прогноз погоды в Беларуси на выходные 24—25 февраля

В последние февральские выходные, 24—25 февраля, погоду в Беларуси продолжат определять атмосферные фронты и теплая воздушная масса с юга Европы.

В субботу, 24 февраля, все еще будут туманы, дожди и гололедица. Но ночью ожидается температура выше нуля, а точнее +1..+7, днем же столбик термометра поднимется до +4 по северу до +15 по юго-западу, сообщает pogoda.by.

В воскресенье, 25 февраля, дискомфорт доставит сильный порывистый ветер. Максимальная температура днем будет от +4 по северо-востоку до +13 по юго-западу Беларуси.

И тенденция на дальнейшее потепление сохраниться в начале следующей недели.

Погода в Беларуси на конец февраля и начала марта: будет еще теплее

Предстоящая неделя если не побьет температурные рекорды конца февраля-начала марта, то вплотную к ним приблизится.

Днем, 26 февраля, в Бресте может дойти до +15! И так тепло будем, как минимум, еще во вторник-среду, 27—28 февраля.

А рекордно теплый февральский день был зарегистрирован в Бресте 21 февраля 1990 года — тогда воздух прогрелся до 17,2 градуса тепла.

Начало марта в Бресте может быть не таким аномально теплым, но все равно порадует. На сайтах долгосрочных прогнозов погоды пишут об установлении стабильной весенней погоды. Например, в период с 1 по 12 марта ожидается в пределах +10..+12.

В Минске будущая неделя начнется с теплого понедельника — днем 26 февраля ожидаются + 9. Во вторник-среду, 27—28 февраля, воздух прогреется до +7..+8. И с такими же показателями начнется март. В первую декаду марта дневная температура в белорусской столице ожидается в пределах +8..+10.

Напомним, что рекорд февраля в Минске пока записан за 25 февраля 1990 года, когда приборы зафиксировали +13,6.

Северный Витебск также ждет теплое окончание февраля и еще более теплое начало марта. В понедельник-среду, 26—28 февраля, в Витебске воздух будет прогреваться до +6.

Как вы уже догадываетесь, рекордно теплый февральский день был зафиксирован в Витебске в 1990 году, 25 февраля тогда было +10,9.

Первую декаду марта в Витебске обещают очень теплой — в районе +9..+11.

Пока это предварительные прогнозы. Март, как мы знаем, способен на неприятные сюрпризы. Но все-таки обоснованных надежд на тепло гораздо больше.