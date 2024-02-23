«Ради свободы Родины приходится воевать»: в Казани отпраздновали День защитника Отечества

«Я ушел на войну призывником. Два месяца в учебке и пошел воевать. Мне очень приятно, что меня сегодня пригласили, здесь очень торжественно. Я еще не был на таких мероприятиях. Конечно, сегодняшние события прибавляют ребят в наши ряды, чего не хотелось бы. Но, к сожалению, так получается, что ради свободы нашей Родины приходится воевать. Умирают молодые ребята. Мира не бывает без войны, приходится отстаивать свою свободу, и без патриотов и защитников Отечества это невозможно», — поделился Айдар Мингазов.