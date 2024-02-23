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В Симферополе возложили цветы к Вечному огню

В столице Крыма почтили минутой молчания память павших героев.
Источник: Сергей Аксенов/Tg

В День защитника Отечества в Симферополе состоялось торжественное мероприятие — возложение цветов к Вечному огню в Гагаринском парке. Присутствовавшие почтили минутой молчания память павших воинов.

Глава Республики Крым Сергея Аксенова разместил в своем телеграм-канале соответствующие фоторяд и информацию:

— Церемония возложения цветов к Вечному огню на Могиле Неизвестного Солдата в парке имени Ю. А. Гагарина в Симферополе.

В городе-герое Севастополя цветы возложили к мемориалу героической обороны Севастополя 1941−1942 гг.

Вечером, в 21.00, в городе федерального значения Севастополе будет произведен салют из артиллерийских орудий, всего 30 холостых залпов.

В честь Дня защитника Отечества салют запланирован и на востоке полуострова в городе-герое Керчь.

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